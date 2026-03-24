В Севастополе после взрыва в доме ищут кота Зевса

Кота Зевса и других домашних животных ищут после взрыва в жилом доме в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, некоторые жильцы потеряли своих питомцев. Эти животные испугались из-за произошедшего, могли убежать и спрятаться, заявил чиновник.

«Так сейчас ищут большого рыжего мейн-куна по кличке Зевс: животное пережило взрыв, но убежало», — написал он.

Развожаев отметил, что хозяева очень переживают за своего домашнего любимца.

Он попросил, если кто увидит кота, написать в личные сообщения правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте». После этого команда губернатора свяжется с семьей.

До этого жительница Севастополя Ирина рассказала в беседе с РИА Новости, что после взрыва в соседнем жилом доме ей с семьей пришлось спешно покинуть квартиру, из-за чего потерялся питомец – кот по кличке Зевс.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

