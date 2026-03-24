От Чехова до Оруэлла: 12 знаменитостей, умерших от туберкулеза

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он был введен еще в 1982 году — по случаю столетия с открытия возбудителя заболевания. Именно 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выступил с лекцией «Этиология туберкулеза» и объявил, что ему удалось обнаружить бактерии, вызывающие опасное заболевание. В 1905 году за открытие Mycobacterium tuberculosis — «палочки Коха» — ученый получил Нобелевскую премию.

Во времена Роберта Коха туберкулез, или чахотка, был смертельным инфекционным заболеванием. Инфекционным он остается и сегодня — болезнь передается воздушно-капельным путем. Однако в наши дни есть и методы лечения, и меры профилактики, которые позволяют снизить риск распространения туберкулеза и смерти от него.

Тем не менее помнить об опасности этого заболевания надо — оно остается одной из главных причин смертности в мире.

«Газета.Ru» рассказывает об известных людях, жизнь которых унесла чахотка.