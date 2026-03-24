Руководителя департамента олимпийского бокса России лишили прав за езду в нетрезвом виде

Заместителя генсека по спортивным вопросам-руководителя департамента олимпийского бокса России Андрея Истомина лишили водительских прав и оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что в нетрезвом виде он устроил гонки в своем СНТ, передает Mash на спорте.

Истомин ездил по улицам и наткнулся на полицейских. Те остановили его, проверили документы и попросили проехать с ними на медосвидетельствование, но тот отказался. Суд постановил, что Истомин находился за рулем в состоянии опьянения.

27 декабря 2025 года стало известно о том, что бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова остановили в нетрезвом состоянии в Ростовской области.

Сотрудники ДПС сразу же составили протокол и отправили машину 37-летнего футболиста на штраф-стоянку. 3 октября 2025 года Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.



Ранее советский футболист призвал лишить Александра Кокорина водительских прав.