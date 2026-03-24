На Украине массово задерживаются поезда из-за ситуации с безопасностью

«Укржелдорога»: десять поездов задерживаются на Украине из-за безопасности
На Украине десять поездов следуют с многочасовым опозданием из-за «влияния боевых действий». Об этом говорят данные, которые опубликованы на сайте компании «Укрзализныця» («Укржелдорога»).

По состоянию на 20:10 (21:10 мск) десять поездов задерживаются от трех до десяти часов. Во всех случаях причиной называется «влияние боевых действий».

Половина поездов следуют из или в Киев. Наибольшее опоздание у поезда Сумы — Киев, состав задерживается на десять часов и четыре минуты.

До этого сообщалось, что поезда не вышли на маршрутные рейсы в Сумской области Украины из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры.

7 марта сообщалось, что железнодорожная инфраструктура в трех регионах Украины получила повреждения. Урон был нанесен объектам в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях. По данным оператора железных дорог Украины, маршруты некоторых поездов в этих регионах пришлось изменить.

