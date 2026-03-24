«Это не копия Starlink, а следующий этап». Россия вывела на орбиту первые спутники «Рассвет»

В России осуществлен первый пакетный запуск 16 низкоорбитальных спутников связи группировки «Рассвет», сообщила компания-разработчик «Бюро 1440». После выхода на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и были переданы под управление ЦУП компании. Ожидается, что «Рассвет» станет российской низкоорбитальной системой связи, способной обеспечить доступ к интернету по всему миру.
«Запуск первых аппаратов целевой группировки — переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников»,
— отметили в компании.
По информации издания «Новые известия», запуск ракеты со спутниками был осуществлен не гражданским «Роскосмосом», а Министерством обороны со своего космодрома Плесецк.
Как отмечает портал Naked Science, аппараты космической группировки «Рассвет» являются собственной разработкой «Бюро 1440». Они оснащены связью на основе архитектуры 5G NTN, модернизированной системой энергоснабжения, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигателями. Для их вывода использовалась разработанная компанией система отделения. К 2027 году количество спутников планируется довести до 250, тогда же намечен коммерческий запуск сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.
«Москва стремится создать суверенную сеть спутникового интернета, которая по своей концепции, хотя и не по масштабам, будет сравнима со Starlink предпринимателя-миллиардера Илона Маска»,
— отмечает Bloomberg.
Для доступа в интернет пользователь «Рассвета» должен иметь специальный приемник, внешне представляющий собой плоскую квадратную коробку со стороной примерно 60 см и массой около 15 кг. Внутри нее размещена активная фазированная антенна, не требующая точного наведения на спутник. После соединения терминал передает данные на обычный Wi-Fi роутер или в мобильную сеть.
Forbes со ссылкой на вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова уточнил, что, согласно планам, к 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы «Рассвет» будут обслуживать 50 тыс. абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.
Предположительно, стоимость абонентского терминала для физических лиц составит 50 тыс. рублей, а ежемесячный тариф — 8 тыс. рублей. Для корпоративных клиентов цена терминала составит 250 тыс. рублей, а тариф — 55 тыс. рублей в месяц.
Название «Бюро 1440» отсылает нас к первому искусственному спутнику Земли, запущенному в Советском Союзе 4 октября 1957 года. За время полета он совершил 1440 оборотов вокруг планеты.
Компания зародилась в 2020 году как подразделение «Мегафона» и изначально называлась «Мегафон 1440». В 2022 году ее переименовали и перевели в состав «ИКС Холдинга». На сегодня это один из крупнейших в России IT-холдингов, включающий в себя производителя серверного оборудования Yadro и несколько других компаний.
Чем «Рассвет» отличается от Starlink
В комментарии для газеты «Взгляд» научный эксперт Алексей Анпилогов пояснил, в чем будет состоять разница между «Рассвет» и Starlink. Одним из главных отличий станет высота: российские спутники будут работать на более высоких орбитах с внедрением принципиально иной архитектуры связи.
«Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», — сказал эксперт.
По его словам, ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных — узкий, направленный оптический канал, который кардинально повышает пропускную способность и делает связь гораздо более защищенной от перехвата.
«Если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала»,
— пояснил он.
Анпилогов полагает, что спутниковая группировка «Рассвет» найдет широкое применение и в военной, и в гражданской сферах.
«Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи — это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», — отметил эксперт.
Сигнал спутников «Рассвет» будет охватывать всю территорию нашей страны, от самых северных до самых южных областей.