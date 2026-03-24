«Это не копия Starlink, а следующий этап». Россия вывела на орбиту первые спутники «Рассвет»

Российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая рассматривается как будущая альтернатива американской системе Starlink. В настоящее время на высоте 800 км разместились 16 космических аппаратов, в перспективе их число планируется увеличить до 900. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на 2027 год.

В России осуществлен первый пакетный запуск 16 низкоорбитальных спутников связи группировки «Рассвет», сообщила компания-разработчик «Бюро 1440». После выхода на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и были переданы под управление ЦУП компании. Ожидается, что «Рассвет» станет российской низкоорбитальной системой связи, способной обеспечить доступ к интернету по всему миру.

«Запуск первых аппаратов целевой группировки — переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников»,

— отметили в компании.

По информации издания «Новые известия», запуск ракеты со спутниками был осуществлен не гражданским «Роскосмосом», а Министерством обороны со своего космодрома Плесецк.

Как отмечает портал Naked Science, аппараты космической группировки «Рассвет» являются собственной разработкой «Бюро 1440» . Они оснащены связью на основе архитектуры 5G NTN, модернизированной системой энергоснабжения, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигателями. Для их вывода использовалась разработанная компанией система отделения. К 2027 году количество спутников планируется довести до 250, тогда же намечен коммерческий запуск сервиса. К 2035-му численность группировки может превысить 900 аппаратов.

«Москва стремится создать суверенную сеть спутникового интернета, которая по своей концепции, хотя и не по масштабам, будет сравнима со Starlink предпринимателя-миллиардера Илона Маска»,

— отмечает Bloomberg.

Для доступа в интернет пользователь «Рассвета» должен иметь специальный приемник, внешне представляющий собой плоскую квадратную коробку со стороной примерно 60 см и массой около 15 кг. Внутри нее размещена активная фазированная антенна, не требующая точного наведения на спутник. После соединения терминал передает данные на обычный Wi-Fi роутер или в мобильную сеть.

Forbes со ссылкой на вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова уточнил, что, согласно планам, к 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы «Рассвет» будут обслуживать 50 тыс. абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.

Предположительно, стоимость абонентского терминала для физических лиц составит 50 тыс. рублей, а ежемесячный тариф — 8 тыс. рублей. Для корпоративных клиентов цена терминала составит 250 тыс. рублей, а тариф — 55 тыс. рублей в месяц.

Что известно о компании «Бюро 1440» Название «Бюро 1440» отсылает нас к первому искусственному спутнику Земли, запущенному в Советском Союзе 4 октября 1957 года. За время полета он совершил 1440 оборотов вокруг планеты. Компания зародилась в 2020 году как подразделение «Мегафона» и изначально называлась «Мегафон 1440». В 2022 году ее переименовали и перевели в состав «ИКС Холдинга». На сегодня это один из крупнейших в России IT-холдингов, включающий в себя производителя серверного оборудования Yadro и несколько других компаний.

Чем «Рассвет» отличается от Starlink

В комментарии для газеты «Взгляд» научный эксперт Алексей Анпилогов пояснил, в чем будет состоять разница между «Рассвет» и Starlink. Одним из главных отличий станет высота: российские спутники будут работать на более высоких орбитах с внедрением принципиально иной архитектуры связи.

«Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», — сказал эксперт.

По его словам, ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных — узкий, направленный оптический канал, который кардинально повышает пропускную способность и делает связь гораздо более защищенной от перехвата.

«Если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала»,

— пояснил он.

Анпилогов полагает, что спутниковая группировка «Рассвет» найдет широкое применение и в военной, и в гражданской сферах.

«Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи — это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», — отметил эксперт.

Сигнал спутников «Рассвет» будет охватывать всю территорию нашей страны, от самых северных до самых южных областей.