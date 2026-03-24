Индексация социальных пенсий в апреле — 2026: кому и на сколько повысят выплаты

Кого коснется повышение социальных пенсий с 1 апреля 2026 года

Российских пенсионеров ждет новое повышение выплат: с 1 апреля 2026 года вырастут социальные пенсии. Как будет проходить повышение, кому оно положено, каков размер индексации и что говорят об этой мере эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Как вырастут пенсии с 1 апреля

Апрельское повышение пенсий часто называют «второй индексацией», однако это не совсем верно. С начала 2026 года пенсии подрастут уже в третий раз, правда, каждое повышение затрагивает определенные категории пенсионеров и получателей социальных выплат.

Как рассказали «Газете.Ru» в управлении по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области, в январе страховые пенсии были проиндексированы на 7,6% . Повышение коснулось получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца.

В феврале отделение провело индексацию на 5,6% ряда социальных выплат , в том числе пенсионерам. Их получили граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Труда и некоторые другие категории.

Третья индексация коснется получателей социальных пенсий. Основанием для повышения служит постановление правительства от 26 февраля 2026 года №197.

На 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии в России с 1 апреля 2026 года

Ежегодное повышение пенсий — регулярная мера, предусмотренная федеральным бюджетом, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.

Повышение пенсий — это часть социальных обязательств государства перед его гражданами. В этом году размер индексации составит 6,8 %. Социальные пенсии будут увеличены для более чем четырех миллионов человек — граждан без трудового стажа или при его недостаточной для страховой пенсии продолжительности. Кроме того, среди получателей социальных пенсий — люди с инвалидностью и оставшиеся без кормильца. Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

Средние суммы социальных пенсий после индексации назвали в пресс-службе СФР.

С 1 апреля 2026 года:

* социальная пенсия вырастет в среднем более чем на 1 тыс. рублей;

* средний размер социальной пенсии детей-инвалидов поднимется на 1,6 тыс. рублей, достигнув суммы 24,5 тыс. рублей;

* ежемесячная пенсия у инвалидов с детства первой группы в среднем вырастет на 1,6 тыс. рублей и составит 25,4 тыс. рублей.

16500 руб. средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля 2026 года

Финальный размер прибавки у каждой категории получателей будет зависеть от индивидуального размера пенсии.

Кого затронет индексация пенсий

Социальная пенсия положена гражданам, которые в силу разных обстоятельств не смогли сформировать нужное количество пенсионных прав, отметили в отделении СФР по столичному региону.

К этой категории также относятся:

* взрослые и дети с инвалидностью;

* дети-сироты;

* потерявшие кормильца.

Также с 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению у следующих категорий:

* участников Великой Отечественной войны,

* граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»,

* военнослужащих, проходивших службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей,

* граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей,

* космонавтов и летчиков-испытателей и других категорий пенсионеров.

Кроме того, на 6,8% вырастет с 1 апреля надбавка к выплате по уходу за детьми с инвалидностью, инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет, которая установлена к социальной или государственной пенсии.

«Повышение коснется и дополнительного ежемесячного материального обеспечения, которое получают граждане Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги», — сообщили в отделении СФР.

За индексацией пенсий никуда обращаться не нужно. Выплаты будут проиндексированы автоматически. Пенсионеры получат выплаты в привычные для себя сроки.

В чем отличие социальной пенсии от страховой

Страховая и социальная пенсии — это два разных вида государственной поддержки, которые имеют принципиальные отличия, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Как пояснил эксперт, страховая пенсия финансируется за счет страховых взносов работодателей в систему обязательного пенсионного страхования. Ее размер напрямую зависит от официального стажа, заработной платы и накопленных пенсионных баллов. Для получения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Возраст назначения — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Социальная пенсия выплачивается из федерального бюджета и не привязана к трудовым взносам. Это минимальная государственная поддержка для тех, кто не имеет права на страховую пенсию либо относится к особо защищаемым категориям граждан.

Размер социальной пенсии устанавливается в твердой сумме для каждой категории получателей и не зависит от стажа или баллов. Возраст назначения социальной пенсии по старости выше — 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Индексация социальных пенсий проводится с 1 апреля каждого года. Дмитрий Матюшенков заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист

В последние годы темпы индексации социальных пенсий существенно варьировались, отметил собеседник «Газеты.Ru».

Повышение социальных пенсий в разные годы • в 2022 году — 10%,

• в 2023 году — 3,3%,

• в 2024 году — 7,5%,

• в 2025 году — 14,75%,

• в 2026 году — 6,8%.

Юрист также напомнил, что всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов от пенсии и социальных выплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, положена социальная доплата. Она бывает федеральной или региональной в зависимости от соотношения регионального и общероссийского прожиточного минимума.