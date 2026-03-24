«Надо их первыми в списки»: в Перми увольняющихся полицейских предложили отправлять на СВО

Пермский депутат Владимир Плотников предложил отправлять на СВО полицейских, которые увольняются из МВД из-за низких зарплат. По его словам, правоохранители не имеют права так делать «в это сложное время», так как давали присягу, а потому их нужно первыми включать в списки при мобилизации. В марте глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что с 2020 года из органов ушло 350 тыс. человек. Президент Владимир Путин на фоне дефицита кадров в полиции призывал привлекать на работу ветеранов спецоперации.

Депутат городской думы Перми Владимир Плотников предложил отправлять на спецоперацию полицейских, которые увольняются из органов внутренних дел из-за низких зарплат. Так парламентарий отреагировал на доклад начальника городского управления МВД России Вадима Стрижкова на пленарном заседании. Тот рассказал, что за 2025 год в пермскую полицию устроились 178 человек, а уволились — 412. Трансляция заседания проходила на сайте гордумы.

«Кто ребята увольняются из МВД, ну, они — подготовленные. Зарплаты у них маленькие. Значит, мне кажется,

надо их первыми [включать] в списки на СВО при мобилизации. Там хорошо платят», — отметил Плотников.

По его мнению, сотрудники МВД не имеют права увольняться «в это сложное время», потому что давали присягу.

«Я понимаю, что зарплата маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей родиной», — заключил депутат.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с RTVI раскритиковал это предложение. Он заявил, что людей ни в коем случае нельзя запугивать тем, что их пошлют на специальную военную операцию.

«Это глупость совершеннейшая. <...> Мало того, что его предложение некорректно, еще надо посмотреть на соответствие его высказывания законодательству», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что любой гражданин, независимо от того, служит он в МВД или нет, самостоятельно принимает решение о том, стоит ли ему идти на СВО. Кроме этого, Колесник напомнил, что сейчас мобилизации в России нет, а желающих отправиться на спецоперацию берут по контракту.

Огромная текучка кадров

В феврале 2026 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2025-м число уволившихся из органов сотрудников выросло на 7% — до 80 тыс. человек. Это на 40% больше числа поступивших на службу.

«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы сказал за гранью возможностей. <...> Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабной характер», — отметил министр.

По его словам, число вакансий достигло 212 тыс. Речь в этом случае идет о ключевых подразделениях, непосредственно контактирующих с населением: сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска и следствия. Из-за нехватки кадров полностью разукомплектован оказался ряд подразделений в некоторых районных отделах полиции.

«Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину»,

— рассказал Колокольцев в начале марта на расширенной коллегии ведомства по итогам работы в 2025 году.

Основными причинами увольнений из органов министр назвал низкие зарплаты, а также трудности с обеспечением жилья. По словам главы МВД, очередь нуждающихся в его получении растянулась на десятилетний период. Кроме того, из-за нехватки кадров растет нагрузка на личный состав, что также сказывается на желании сотрудников продолжать службу.

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН рассказывал, что средняя зарплата полицейского по стране составляет 60 тыс. руб .

«Вторая причина [массовых увольнений] — отношение руководителей к сотрудникам. Это очень влияет на дефицит кадров. Если начальник орет, унижает сотрудников, люди просто уходят. <...> При нормальных начальниках люди не уходят даже при низкой зарплате. Но система нормальных начальников выгоняет, так как они не выполняют плановые показатели: за это нужно лишать премии сотрудников, а они этого не делают. Система фактически уничтожает сама себя», — подчеркнул Пашкин.

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, заявил, что уже принят целый ряд решений, направленных на комплектование органов внутренних дел, и пообещал, что в 2026 году полицейским поднимут зарплату.