«Чтобы все боялись»: почему в Киеве собрались бить депутатов Рады

Около 60 депутатов Рады не придут на заседание в среду из-за угроз избиения

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в правительственном квартале Киева усиливают меры безопасности в связи с провокациями в отношении членов правящей фракции «Слуга народа». По его словам, офис Зеленского готовит «показательное избиение» депутатов, из-за чего 60 из них уже отказались приходить на заседание 25 марта. Все это происходит на фоне продолжающегося на Украине парламентского кризиса — Верховная рада с января не может принять ряд законопроектов, от которых зависит помощь Киеву от ЕС и МВФ.

В правительственном квартале Киева усилили меры безопасности на фоне парламентского кризиса на Украине. 25 марта, когда должно пройти заседание Верховной рады, туда стянут еще больше полиции и Нацгвардии. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Завтра в квартале планируются провокации в отношении «Слуг народа» (депутатов правящей фракции «Слуга народа». — «Газета.Ru»). Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ. На данный момент около 60 «слуг» уже отказались приходить в Раду», — написал парламентарий.

Ранее Гончаренко сообщал, что

офис президента Украины Владимира Зеленского готовит показательное избиение членов Верховной рады от партии «Слуга народа» 25 марта.

Депутат утверждал, что цель у этой акции одна — сделать так, «чтобы все остальные боялись и голосовали за все, что спускает офис главы государства».

При этом «Укринформ» со ссылкой на неназванного депутата опровергло эту информацию. Источник агентства заявил, что впервые слышит о каких-то провокациях.

«Не думаю, что Управление государственной охраны, военные и полиция позволят произойти подобным инцидентам. Возможно, коллега писал эту информацию с иронией, высмеивая заявления определенного политтехнолога», — отметил источник «Укринформ».

«Страна.ua» пишет, что речь идет о блогере Владимире Петрове, которого «связывают с Банковой». Ранее Петров говорил, что граждане Украины должны быть готовы защищать суверенитет страны и президента Украины от попытки мятежа и «депутатского» переворота, и призвал украинский парламент прийти в себя.

Парламентский кризис на Украине

О парламентском кризисе на Украине заговорили в начале марта, однако «Страна.ua» писала, что он начался не в этом году.

«Слуги» уже давно не могут своими силами проводить законы. Во фракции осталось всего 228 депутатов — на два больше минимально необходимого количества для большинства. Ранее недостающие голоса добирались за счет депутатских групп. Но в последнее время даже их уже недостаточно, чтобы покрыть недостачу, — «слуги народа» все чаще идут в отказ по важным голосованиям», — отмечало издание.

Проблема обострилась в ноябре после коррупционного скандала с соратником Зеленского Тимуром Миндичем и отставки главы офиса президента Украины Андея Ермака. Затем ситуация усугубилась еще сильнее, когда ряд депутатов правящей франции получил от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подозрения в покупке голосов.

Все это привело к тому, что

Верховная рада с января не может принять ряд законопроектов, от которых зависит получение Киевом новых траншей помощи от ЕС и Международного валютного фонда (МФВ). В том числе инициативы, которые касаются повышения налогов.

Часть парламентариев открыто заявляет, что не собирается голосовать за непопулярные меры, введение которых власти Украины согласовали с западными партнерами без участия Рады. Другая просто не является на заседания.

«Провалы по голосованиям за законопроекты для МВФ и связанных с евроинтеграцией это сознательная политика «слуг народа». Они таким образом показывают западным партнерам, что с «пистолетом у виска» в виде «пидозр» (подозрение в совершении преступления. — «Газета.Ru») от НАБУ работать не хотят и не будут. Они требуют для себя иммунитет от уголовного преследования», — заявил источник «Страны.ua» в парламенте.

Еще одной причиной кризиса собеседник издания назвал то, что «депутатам прекратили платить зарплаты в конвертах», из-за чего у них «просто отвалилась мотивация».

«Парламент крайне раздроблен. Плюс все друг на друга стучат, как показала история с Юлией Тимошенко. <...> «Антизеленская коалиция», используя как таран НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — «Газета.Ru»), пытается переформатировать Раду и побудить Зеленского создать новую коалицию и правительство «национального единства». Но здесь субъект давления не депутаты, а президент. Его заставляют дать команду на формирование нового кабмина. Потому что без такой команды никто ничего в Раде делать не будет», — уточнил источник.

Зеленский, по его словам, не хочет «превращаться в британскую королеву», из-за чего давление на него со стороны антикоррупционных органов повышается. Депутаты же, в свою очередь, объявили «итальянскую забастовку». Таким образом они показывают, что пока НАБУ и САП будут и дальше предъявлять обвинения, парламент не будет принимать важные законы.