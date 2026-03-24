Трамп заявил, что лично вовлечен в переговоры с Ираном

Трамп заявил, что лично ведет переговоры с Ираном вместе с Вэнсом и Рубио

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

В переговорах со стороны США также участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланником Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«И в этом (переговорах с Ираном) участвует Джей Ди, участвует Марко, участвует Джаред Кушнер — очень умный парень, и Стив Уиткофф, умный парень, тоже участвует. И я тоже в этом участвую», — сообщил он.

До этого израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры.

Накануне президент США заявил, что отложил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней. По его словам, в эти дни пройдут мирные переговоры с Ираном.

Ранее в Кремле назвали открытой позицию Ирана по переговорам до начала операции США.