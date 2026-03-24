Иран развернул судно в Ормузском проливе

Военные Ирана развернули контейнеровоз Selen, так как у него не было разрешения на проход через Ормузский пролив. Об этом в социальной сети X сообщил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранской армии) Алиреза Тангсири.

«ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив», — написал он.

По словам Тангсири, прохождение любого судна через этого водный путь требует полного согласования с Тегераном.

24 марта глава иранского МИД министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства, но только для тех стран, которые не участвуют в конфликте против Ирана.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.