Стала известна возможная причина взрыва в Севастополе

СК завел дело о незаконном хранении взрывного устройства после ЧП в Севастополе

После взрыва в многоэтажном доме в Севастополе возбуждено еще одно дело — о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Об этом сообщает Следственное управление СК по Крыму в Telegram-канале.

«Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома в городе Севастополе по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства)», — отмечается в сообщении.

Следователи заявили, что не считают причиной взрыва утечку бытового газа, поскольку газовое оборудование в квартире не было повреждено, а эпицентр взрыва в доме находился на балконе квартиры на первом этаже, добавили в ведомстве.

В результате происшествия выгорели 10 квартир, еще от 30 до 60 были повреждены.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

Ранее пострадавшим после взрыва в Севастополе предоставили место размещения.