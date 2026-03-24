ВС РФ наносят массированный удар по Западной Украине. Военная операция, день 1490-й

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что эффективность ракет Patriot против российских баллистических ракет снизилась.
🔴 Минобороны: силы ПВО за шесть часов сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами.
Украинский государственный «Ощадбанк» приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка Юрий Кацион.
Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Во Львовской области были прилеты по объектам критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах, сообщает ОВА.
Удары по Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Львову продолжаются, сообщает канал «Военкоры русской весны».
ВСУ повторно атаковали Хомутовский район Курской области, число раненых увеличилось до 13 человек — два человека находятся в тяжелом состоянии, еще 11 получили ранения средней тяжести, сообщил губернатор Хинштейн.
Взрывы прогремели в Харьковской области на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Повторные взрывы прогремели во Львове и Виннице на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
ВСУ в Белгороде ведут ежедневную охоту на транспорт и убивает мирных жителей целыми семьями с помощью БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
Украинские каналы сообщают об ударах в Львове: взрывы в центре города, горят здания. БПЛА «Герань» летят над Тернопольской и Львовской областями.
Ребенок 2015 года рождения получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета от украинского беспилотника. Мальчик госпитализирован, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В Запорожской области пять мирных жителей были ранены в результате ударов украинских дронов по автомобилям. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
❗️Один человек погиб, шестеро пострадали в результате удара ВСУ по селу Гламаздино в Курской области.
ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, фельдшер получил контузию и был госпитализирован, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.
Европейская комиссия не давит на Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины, сообщает издание «Страна.ua».
❗На Украине готовилось покушение на советника министра обороны страны и экс-главы одесского «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ) Сергея Стерненко, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Росавиация: в аэропорту Калуги вновь ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.
В Тернопольской области Украины произошли взрывы, пишет «РБК-Украина».
❗Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила, что беспилотник, упавший в Литве, был украинским, сообщает LRT.
В Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА, однако в регионе беспилотная опасность сохраняется, сообщил губернатор Александр Гусев.
В Брянской, Курской и Тульской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.
В Винницкой области на западе Украины произошли взрывы, сообщает «Общественное».
🔴МАГАТЭ инициирует переговоры с Россией и Украиной о локальном прекращении огня после повреждения питающей Запорожскую АЭС ЛЭП.
В Брянской, Курской и Тульской областях объявлена ракетная опасность, сообщили власти.
В Киеве и подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы, передает «Общественное».
В аэропорту Калуги отменили ограничения, сообщила Росавиация.
В Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.
🔴Над регионами России с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской областью сбили семь БПЛА, над Брянской — шесть, над Крымом — четыре, над Курской областью — два, над Ростовской — один.
В Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работают системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев.
🔴Вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
В аэропорту Калуги вновь ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
США будут «рады» продать Украине больше вооружения в случае, если Киев получит кредит от ЕС, пишет Politico со ссылкой на постоянного представителя США при Евросоюзе Эндрю Паздера.
В Киеве объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Росавиация: аэропорт Калуги вернулся к штатной работе.
В Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях объявлена ракетная опасность, сообщили власти.
В Воронежской и Липецкой областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщили власти.
⚡️Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР, сообщило ведомство.
В Ростовской области объявлена угроза беспилотной атаки, сообщается в приложении МЧС России.
ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами, сообщил замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой.
В Брянской и Курской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.
❗В селе Замостье Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В России увековечат память героев КНДР, участвовавших в СВО, им воздвигнут памятник, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В Брянской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 24 марта
▪️Войска «Север» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, Кондратовки, Малой Корчаковки и Мирополья Сумской области. Потери ВСУ превысили 235 военнослужащих.
▪️Войска «Запад» атаковали позиции украинской армии в окрестностях Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих.
▪️Подразделения «Южной» группировки войск ударили по подразделениям ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР. Противник потерял до 180 военнослужащих.
▪️Войска «Центр» атаковали позиции украинской армии в окрестностях Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 330 военнослужащих.
▪️Войска «Восток» ударили по подразделениям ВСУ в районах Александровки, Добропасово Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевки, Горького, Комсомольского и Копани Запорожской области. Противник потерял более 280 военнослужащих.
▪️Войска «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в окрестностях Запорожца, Камышевахи, Орехова и Преображенки Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ.
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил оперштаб региона.
🔴Вопрос проведения выборов на Украине по-прежнему актуален, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Брянской и Курской областях объявлена ракетная опасность, сообщили власти.
Расчеты САУ «Гвоздика» группировки «Восток» разнесли сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, артиллеристы группировки «Запад» огнем из САУ «Пион» уничтожили скопление живой силы и техники противника на Краснолиманском направлении.
Владимир Зеленский поручил Верховной раде быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте.
Украина «физически вымирает» — в стране ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается, заявил глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник.
⚡️ВС России ночью нанесли удар по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны.
⚡️Российские войска взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Ночная массированная атака ВС России была нацелена на энергетику Украины, сообщает «Укрэнерго».
🔴Украина столкнулась с угрозой остаться без американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Киевом, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
❗Мирный житель пострадал от удара беспилотника ВСУ в селе Замостье Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, ног и живота, его везут в больницу.
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Онлайн-платформа ВСУ Brave1, предназначенная для закупки БПЛА, изобилует некачественными дронами и аккумуляторами, которые к ним не подходят, сообщает Bloomberg.
🔴Владимир Зеленский после ночной атаки ВС России по объектам на Украине призвал союзников продолжать поддержку Киева.
«Важно, чтобы все соглашения по ПВО выполнялись вовремя. И важно, чтобы Европа смогла произвести необходимое количество ракет для ПВО», — отметил он в своем Telegram-канале.
❗Беспилотник ВСУ атаковал здание реанимационного отделения Васильевской больницы в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Повреждены оконные остекления <…> Жертв удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало», — отметил он.
Операторы беспилотников из группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Украина этой ночью не сбила ни одной из семи запущенных Россией баллистических ракет, сообщили воздушные силы ВСУ.
❗Над Курской областью за прошедшие сутки сбили 88 украинских БПЛА, 13 раз беспилотники ВСУ атаковали регион с помощью сброса, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины, передает «Общественное».
Штурмовая авиация разгромила опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщило Минобороны РФ.
ФСБ России выявила поставку из Польши партии заминированных стелек с подогревом для поставки в зону СВО.
⚡️ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины приобрести БПЛА на оптоволоконной связи на одном из предприятий Москвы для совершения терактов в российской столице, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
❗В Васильевском округе Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В Херсонской области врачи военного госпиталя дивизии ВДВ в составе группировки войск «Днепр» провели операцию по извлечению компонента FPV-дрона из ноги российского военнослужащего, были задействованы саперы, чтобы избежать детонации инородного предмета, пишет ТАСС.
Белгородская область с 16 по 22 марта оставалась регионом, который чаще подвергался атакам ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
❗В селе Замостье Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил баротравму и открытую рану руки <…> Лечение продолжит амбулаторно», — отметил он.
Более 84 тыс. абонентов на минувшей неделе оставались без электричества из-за отключений, вызванных ударами ВСУ по энергообъектам, самым масштабным стало отключение света в Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
Расчет ЗРК «Тор-МУ» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.
⚡️ВС России ночью нанесли массированный удар по Украине — взрывы звучали сразу в нескольких регионах, пишет «Страна.ua».
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
❗Госдепартамент США изучает возможности привлечения подрядчиков из числа малого бизнеса для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.
Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе ВСУ по локомотивному депо Волновахи ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
Расчет РСЗО «Град» «Южной» группировки войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Турецкая сторона пока не ведет никаких подготовительных работ по организации возможного переговорного раунда по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.
❗В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает система ПВО, уже сбито три воздушных цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На минувшей неделе в результате ударов со стороны ВСУ пострадали свыше 130 мирных жителей российских регионов, включая 10 детей, 14 человек погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
🔴Над Россией ночью уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Системы ПВО сбили БПЛА над Московской, Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, Крымом и Черным морем.
Сегодня 1490-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.