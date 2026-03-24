12:47

🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 24 марта

▪️Войска «Север» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, Кондратовки, Малой Корчаковки и Мирополья Сумской области. Потери ВСУ превысили 235 военнослужащих.

▪️Войска «Запад» атаковали позиции украинской армии в окрестностях Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих.

▪️Подразделения «Южной» группировки войск ударили по подразделениям ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР. Противник потерял до 180 военнослужащих.

▪️Войска «Центр» атаковали позиции украинской армии в окрестностях Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 330 военнослужащих.

▪️Войска «Восток» ударили по подразделениям ВСУ в районах Александровки, Добропасово Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевки, Горького, Комсомольского и Копани Запорожской области. Противник потерял более 280 военнослужащих.

▪️Войска «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в окрестностях Запорожца, Камышевахи, Орехова и Преображенки Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ.