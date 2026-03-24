ВС РФ наносят массированный удар по Западной Украине. Военная операция, день 1490-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1490-й день
ВС РФ наносят удары БПЛА «Герань» по целям и объектам критической инфраструктуры во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице, сообщают украинские СМИ. ВСУ повторно атаковали Хомутовский район Курской области, число раненых увеличилось до 13 человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Запорожской области пять мирных жителей были ранены в результате ударов украинских дронов по автомобилям. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

20:57

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что эффективность ракет Patriot против российских баллистических ракет снизилась.

20:35

🔴 Минобороны: силы ПВО за шесть часов сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами.

20:05

Украинский государственный «Ощадбанк» приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка Юрий Кацион.

19:47

Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

19:35

Во Львовской области были прилеты по объектам критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах, сообщает ОВА.

19:19

Удары по Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Львову продолжаются, сообщает канал «Военкоры русской весны».

19:06

ВСУ повторно атаковали Хомутовский район Курской области, число раненых увеличилось до 13 человек — два человека находятся в тяжелом состоянии, еще 11 получили ранения средней тяжести, сообщил губернатор Хинштейн.

18:55

Взрывы прогремели в Харьковской области на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».

18:40

Повторные взрывы прогремели во Львове и Виннице на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

18:35

ВСУ в Белгороде ведут ежедневную охоту на транспорт и убивает мирных жителей целыми семьями с помощью БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

18:16

18:01

Украинские каналы сообщают об ударах в Львове: взрывы в центре города, горят здания. БПЛА «Герань» летят над Тернопольской и Львовской областями.

17:40

Ребенок 2015 года рождения получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета от украинского беспилотника. Мальчик госпитализирован, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

17:29

В Запорожской области пять мирных жителей были ранены в результате ударов украинских дронов по автомобилям. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

17:22

❗️Один человек погиб, шестеро пострадали в результате удара ВСУ по селу Гламаздино в Курской области.

17:11

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, фельдшер получил контузию и был госпитализирован, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

16:32

Европейская комиссия не давит на Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

16:19

16:13

Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины, сообщает издание «Страна.ua».

15:59

На Украине готовилось покушение на советника министра обороны страны и экс-главы одесского «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ) Сергея Стерненко, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

15:57

Росавиация: в аэропорту Калуги вновь ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.

15:50

В Тернопольской области Украины произошли взрывы, пишет «РБК-Украина».

15:48

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила, что беспилотник, упавший в Литве, был украинским, сообщает LRT.

15:23

В Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА, однако в регионе беспилотная опасность сохраняется, сообщил губернатор Александр Гусев.

15:14

В Брянской, Курской и Тульской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.

15:08

В Винницкой области на западе Украины произошли взрывы, сообщает «Общественное».

15:07

🔴МАГАТЭ инициирует переговоры с Россией и Украиной о локальном прекращении огня после повреждения питающей Запорожскую АЭС ЛЭП.

15:00

В Брянской, Курской и Тульской областях объявлена ракетная опасность, сообщили власти.

14:58

В Киеве и подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы, передает «Общественное».

14:48

В аэропорту Калуги отменили ограничения, сообщила Росавиация.

14:45

В Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.

14:36

🔴Над регионами России с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили семь БПЛА, над Брянской — шесть, над Крымом — четыре, над Курской областью — два, над Ростовской — один.

14:34

В Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работают системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев.

14:26

🔴Вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

14:20

В аэропорту Калуги вновь ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

14:11

США будут «рады» продать Украине больше вооружения в случае, если Киев получит кредит от ЕС, пишет Politico со ссылкой на постоянного представителя США при Евросоюзе Эндрю Паздера.

14:00

В Киеве объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

13:54

Росавиация: аэропорт Калуги вернулся к штатной работе.

13:56

В Брянской, Орловской, Курской и Тульской областях объявлена ракетная опасность, сообщили власти.

13:44

В Воронежской и Липецкой областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщили власти.

13:43

⚡️Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР, сообщило ведомство.

13:25

В Ростовской области объявлена угроза беспилотной атаки, сообщается в приложении МЧС России.

13:20

ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами, сообщил замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

13:12

В Брянской и Курской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.

12:52

❗В селе Замостье Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12:49

В России увековечат память героев КНДР, участвовавших в СВО, им воздвигнут памятник, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

12:48

В Брянской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Александр Богомаз.

12:47

🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 24 марта

▪️Войска «Север» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, Кондратовки, Малой Корчаковки и Мирополья Сумской области. Потери ВСУ превысили 235 военнослужащих.

▪️Войска «Запад» атаковали позиции украинской армии в окрестностях Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих.

▪️Подразделения «Южной» группировки войск ударили по подразделениям ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР. Противник потерял до 180 военнослужащих.

▪️Войска «Центр» атаковали позиции украинской армии в окрестностях Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 330 военнослужащих.

▪️Войска «Восток» ударили по подразделениям ВСУ в районах Александровки, Добропасово Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевки, Горького, Комсомольского и Копани Запорожской области. Противник потерял более 280 военнослужащих.

▪️Войска «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в окрестностях Запорожца, Камышевахи, Орехова и Преображенки Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ.

12:42

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

12:39

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

12:38

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил оперштаб региона.

12:36

🔴Вопрос проведения выборов на Украине по-прежнему актуален, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:32

В Брянской и Курской областях объявлена ракетная опасность, сообщили власти.

12:24

Расчеты САУ «Гвоздика» группировки «Восток» разнесли сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, артиллеристы группировки «Запад» огнем из САУ «Пион» уничтожили скопление живой силы и техники противника на Краснолиманском направлении.

12:22

Владимир Зеленский поручил Верховной раде быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте.

12:20

Украина «физически вымирает» — в стране ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается, заявил глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

12:08

⚡️ВС России ночью нанесли удар по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны.

12:06

⚡️Российские войска взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

12:02

Ночная массированная атака ВС России была нацелена на энергетику Украины, сообщает «Укрэнерго».

11:54

🔴Украина столкнулась с угрозой остаться без американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Киевом, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

11:32

❗Мирный житель пострадал от удара беспилотника ВСУ в селе Замостье Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, ног и живота, его везут в больницу.

11:24

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

11:22

Онлайн-платформа ВСУ Brave1, предназначенная для закупки БПЛА, изобилует некачественными дронами и аккумуляторами, которые к ним не подходят, сообщает Bloomberg.

10:56

🔴Владимир Зеленский после ночной атаки ВС России по объектам на Украине призвал союзников продолжать поддержку Киева.

«Важно, чтобы все соглашения по ПВО выполнялись вовремя. И важно, чтобы Европа смогла произвести необходимое количество ракет для ПВО», — отметил он в своем Telegram-канале.

10:47

❗Беспилотник ВСУ атаковал здание реанимационного отделения Васильевской больницы в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Повреждены оконные остекления <…> Жертв удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало», — отметил он.

10:45

Операторы беспилотников из группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

10:17

Украина этой ночью не сбила ни одной из семи запущенных Россией баллистических ракет, сообщили воздушные силы ВСУ.

10:07

❗Над Курской областью за прошедшие сутки сбили 88 украинских БПЛА, 13 раз беспилотники ВСУ атаковали регион с помощью сброса, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:57

Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины, передает «Общественное».

9:55

Штурмовая авиация разгромила опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщило Минобороны РФ.

9:50

ФСБ России выявила поставку из Польши партии заминированных стелек с подогревом для поставки в зону СВО.

9:46

⚡️ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины приобрести БПЛА на оптоволоконной связи на одном из предприятий Москвы для совершения терактов в российской столице, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

9:28

❗В Васильевском округе Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

9:24

В Херсонской области врачи военного госпиталя дивизии ВДВ в составе группировки войск «Днепр» провели операцию по извлечению компонента FPV-дрона из ноги российского военнослужащего, были задействованы саперы, чтобы избежать детонации инородного предмета, пишет ТАСС.

9:12

Белгородская область с 16 по 22 марта оставалась регионом, который чаще подвергался атакам ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

8:54

❗В селе Замостье Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил баротравму и открытую рану руки <…> Лечение продолжит амбулаторно», — отметил он.

8:49

Более 84 тыс. абонентов на минувшей неделе оставались без электричества из-за отключений, вызванных ударами ВСУ по энергообъектам, самым масштабным стало отключение света в Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:38

Расчет ЗРК «Тор-МУ» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:28

⚡️ВС России ночью нанесли массированный удар по Украине — взрывы звучали сразу в нескольких регионах, пишет «Страна.ua».

8:21

В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:15

❗Госдепартамент США изучает возможности привлечения подрядчиков из числа малого бизнеса для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

8:07

Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе ВСУ по локомотивному депо Волновахи ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:05

Расчет РСЗО «Град» «Южной» группировки войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:04

Турецкая сторона пока не ведет никаких подготовительных работ по организации возможного переговорного раунда по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

8:03

❗В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает система ПВО, уже сбито три воздушных цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:02

На минувшей неделе в результате ударов со стороны ВСУ пострадали свыше 130 мирных жителей российских регионов, включая 10 детей, 14 человек погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:01

🔴Над Россией ночью уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили БПЛА над Московской, Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, Крымом и Черным морем.

8:00

Сегодня 1490-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
