Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что власти Ирана согласились навсегда отказаться от планов по получению ядерного оружия.

«Не хочу говорить заранее, однако они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал он.

Американский лидер не уточнил, с кем именно Вашингтон ведет консультации. Иранские власти ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.

23 марта Трамп заявил, что Вашингтон в ходе переговоров с Тегераном обсуждает отказ Ирана от ядерного оружия и обогащения урана.

До этого Дональд Трамп заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.

Ранее в Иране назвали бессмысленными переговоры с США.