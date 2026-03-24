Мужчина заманил российскую школьницу в квартиру и изнасиловал

В Красноярском крае мужчина заманил школьницу в квартиру и изнасиловал ее

В Красноярском крае 64-летнего мужчину будут судить за изнасилование 15-летней девушки. Об этом со ссылкой на судебную пресс-службу сообщает info24.ru.

Инцидент произошел в Кежемском округе. По версии следствия, злоумышленник под предлогом помощи заманил несовершеннолетнюю в квартиру, где изнасиловал ее.

Мужчине предъявили обвинение по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Дело планируют рассмотреть в закрытом режиме.

Ранее пожилой пастор 144 раза изнасиловал восьмилетнюю девочку.