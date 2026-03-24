Минфин Франции заявил о «нефтяном шоке»

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала «нефтяной шок», дальше кризис может усугубиться. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в ходе слушаний в комиссии по экономическим вопросам Национального собрания (нижней палаты парламента) республики, трансляция которых велась на сайте собрания.

«Если энергетический шок сохранится дольше нескольких недель, кризис распространится гораздо шире на экономику и приобрести более системный характер», — сказал он.

По словам министра, «ситуация к этому пока не пришла».

«Самым эффективным и единственным способом положить конец этому кризису является восстановление прохода нефти и газа через Ормузский пролив», — добавил Лескюр.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.