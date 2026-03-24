Российский подросток ворвался в дом пенсионерки и изрезал ее ножом ради денег

В Волгоградской области подростка обвинили в нападении на пенсионерку с ножом

В Волгоградской области 15-летнего подростка заподозрили в том, что он изрезал 51-летнюю женщину ножом ради денег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в селе Лозное 10 марта. По версии правоохранителей, подросток заранее спланировал свое нападение и проник в дом к пожилой женщине, чтобы украсть оттуда деньги. Сначала он попытался перекрыть пенсионерке кислород, а потом избил ее подручными предметами. После этого несовершеннолетний нанес ей удары ножом в живот и спину — женщина не выжила. О случившемся стало известно лишь 13 марта.

Подозреваемый попытался скрыться, но сотрудники правоохранительных органов нашли его и задержали. Суд заключил подростка под стражу. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

