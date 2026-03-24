Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона
Phil Noble/Reuters

Египетский футболист Мохаммед Салах объявил в своих соцсетях об уходе из английского «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Это первая часть моего прощания. Я покинул «Ливерпуль» по окончании сезона. «Ливерпуль» – это не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Я не могу объяснить словами тем, кто не является частью этого клуба», — сказал Салах.

Египтянин выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также Лигу чемпионов. Салах начал карьеру в египетском клубе «Мокавлун». Затем он выступал за швейцарский «Базель», английский «Челси», итальянские «Рому» и Фиорентину». В составе сборной Египта Салах дважды выигрывал серебро Кубка африканских наций. В 2018 году он выступал на чемпионате мира, который прошел в России.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на пятом месте, набрав 49 очков. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набрав 70 баллов.

Ранее стала известна зарплата Салаха по новому контракту с «Ливерпулем».

 
