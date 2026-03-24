«Выйдите из Донбасса, мы построим для вас рай»: на Украине раскрыли главное требование США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года

США на прошедших 21–22 марта переговорах с делегацией Украины потребовали вывести ВСУ из подконтрольных им территорий Донбасса, сообщили источники «Украинской правды». Взамен, как утверждают в окружении президента Владимира Зеленского, Вашингтон обещает «реальные гарантии безопасности» и поддержку. Однако Киев на такие уступки идти не готов, а переговоры практически зашли в тупик. О чем спорят США и Украина — в материале «Газеты.Ru».

Киеву пообещали «рай»

США на переговорах с Украиной настаивают на выводе украинских войск с подконтрольных территорий Донбасса и предлагают взамен гарантии безопасности и поддержку, отметили источники «Украинской правды», знакомые с ходом переговоров 21–22 марта. В случае отказа, по данным издания, Вашингтон может сократить помощь и переключиться на другие проекты.

«Американцы не видят, где мы можем договариваться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил один из членов команды Зеленского.

По словам источников, украинская делегация пытается смягчить позицию США, предлагая альтернативные форматы, однако ключевое требование остается неизменным.

«На встречах сидят как бы три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске» , — рассказал собеседник издания.

При этом сам Зеленский не раз заявлял, что не отдаст приказ о выводе ВСУ из подконтрольных районов Донбасса.

В Раде готовятся к затяжному сценарию

Пока переговоры буксуют, в Киеве готовятся к затяжному конфликту. Как добавили источники «Украинской правды», в Верховной раде уже готовят план работы парламента на случай, если военные действия продлятся еще один, два или даже три года.

По данным издания, такую задачу Зеленский поставил первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу. Причина — вероятная пауза в переговорах из-за того, что внимание США смещается на Ближний Восток, а ни одна из сторон не готова к уступкам.

Источники отметили, что Мотовиловец уже занимается этим планом, причем жестких сроков ему не обозначили.

«Команда [украинских переговорщиков] доложила о том, что действительно звучало во Флориде: акценты, возможности и трудности. Самое важное — проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности ключ к миру», — написал Зеленский в Telegram-канале по итогам встреч.

По его словам, «геополитическая ситуация» действительно «усложнилась» из-за войны против Ирана, что, по его мнению, «усиливает уверенность России».

Позиция России

В Москве не раз давали понять, что вопрос Донбасса считают принципиальным. Еще в декабре Владимир Путин заявил, что территории Донбасса, которые пока контролируют ВСУ, в любом случае перейдут под контроль России.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории», — сказал он в интервью India Today.

По словам президента, такой вариант Россия предлагала и раньше, однако Киев, выбрал продолжение боевых действий. Он также сообщил, что во время контактов с представителями США в Кремле обсуждался каждый пункт плана по Украине.

В конце декабря ту же линию обозначил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, для прекращения конфликта Киеву необходимо принять «смелое ответственное политическое решение» по Донбассу с учетом ситуации на фронте.