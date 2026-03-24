Трамп заявил, что США хотят встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия в Белом доме, что Вашингтон хотел бы увидеть встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине.

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку», — сказал он.

10 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в переговорах Москвы и Киева. Он подчеркнул, что этот вопрос является основным, «но есть еще множество разных нюансов».

5 марта Трамп призвал Зеленского «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании российского-украинского конфликта. При этом глава Белого дома отметил, что Путин готов заключить соглашение. По словам президента Соединенных Штатов, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.