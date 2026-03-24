С фасада Дома Правительства в Дагестане исчезли высшие советские госнаграды

В Дагестане высшие госнаграды, полученные регионом в советские годы, исчезли с фасада Дома Правительства. Об этом сообщает Telegram-канал chernovik.net.

Один из прохожих обратил внимание, что с фасада Дома Правительства в Махачкале исчезли высшие госнаграды, которые Дагестан получил во времена СССР. Информации о том, куда они делись, не поступало.

До этого с фасада офиса липецкой КПРФ демонтировали баннер со Сталиным и участником СВО. Отмечается, что баннер «варварски сорвали» и увезли в неизвестном направлении. Установить, кто это сделал, пока не удалось. Но представители партии убеждены, что это дело рук местных властей, поскольку ранее они выдавали предписания на демонтаж баннера и световых коробов.

Ранее в Киргизии демонтировали 25-метрового Ленина.