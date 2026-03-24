Стало известно, как долго будут подключать квартиры в Севастополе к газу после взрыва

Коммунальщики всю ночь будут подключать к газу квартиры в Севастополе после ЧП
Специалисты компании «Севастопольгаз» будут работать на месте взрыва в многоквартирном доме в Севастополе всю ночь, чтобы подключить квартиры к газу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что на месте ЧП весь день работали городские службы и представители муниципалитета, в данный момент продолжает работать «Севастопольгаз».

«Специалисты предприятия будут работать всю ночь, включать газ в тех квартирах, где это возможно», — написал Развожаев.

До этого губернатор сообщил, что после взрыва в жилом доме ищут кота по кличке Зевс и других домашних животных. По его словам, некоторые жильцы потеряли своих питомцев. Животные испугались из-за произошедшего, могли убежать и спрятаться. Он попросил, если кто-то увидит кота (большого рыжего мейн-куна), написать в личные сообщения правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте». После этого команда губернатора свяжется с семьей.

Ранее в Севастополе ввели региональный режим ЧС.

 
