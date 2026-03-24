Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Забайкальском крае

Росздравнадзор проводит расследование после гибели новорожденной в Чите

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели девочки, которая скончалась на второй день после рождения в медучреждении Читы. Об этом сообщает ведомство в своем канале в мессенджере Max.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю проверяет обстоятельства гибели младенца в Забайкальской краевой клинической больнице. По сообщениям СМИ, ребенок скончался на второй день после рождения», — сказано в сообщении.

О случившемся писал Telegram-канал «Кровавая барыня», близкий к журналистке Ксении Собчак.

По информации канала, роды проходили тяжело. В итоге, врачи сделали женщине кесарево. После новорожденную поместили в реанимацию.

«Завотделением реанимации сообщила девушке, что во время родов ребенок «пытался выйти и головой бился внутри, сломав себе теменную кость», — сказано в посте.

На следующий день состояние девочки ухудшилось, ей сделали переливание крови, но через 36 часов после рождения ребенок умер. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, уточняется в сообщении.

