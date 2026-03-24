В Севастополе введен региональный режим ЧС

В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев, документ опубликован на сайте правительства города.

«Считать обстановку, сложившуюся по адресам <…>, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — говорится в документе.

В зону ЧС попали три наиболее пострадавших дома.

До этого Развожаев сообщил, что после взрыва в жилом доме ищут кота по кличке Зевс и других домашних животных. По его словам, некоторые жильцы потеряли своих питомцев. Животные испугались из-за произошедшего, могли убежать и спрятаться. Он попросил, если кто увидит кота (большого рыжего мейн-куна), написать в личные сообщения правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте». После этого команда губернатора свяжется с семьей.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

