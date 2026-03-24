Бразильский футболист «Зенита» назвал любимого русского писателя

Игрок «Зенита» Нино сказал, что Толстой является его любимым русским писателем

«Думаю, что Толстой, главным образом потому, что он был для меня первым. Первым, кого мне порекомендовали, первым, с кем познакомился. И я проникся к нему особой симпатией», — сказал Нино.

22 марта «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в матче чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

