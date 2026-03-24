Список разрешенных таксистам в России автомобилей пополнился четырьмя моделями

Правительство разрешило таксистам ездить еще на трех Haval и одной модели Tenet
Минпромторг России расширил перечень локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в такси, включив в него три модели Haval и одну модель Tenet. Распоряжение об этом подписано правительством и опубликовано на официальном портале правовых актов.

В обновленный список вошли кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, а также модель Tenet T7. Таким образом, общее число автомобилей, соответствующих требованиям для работы в такси, достигло 26.

В реестре локализованных автомобилей такси семь моделей Lada, шесть моделей «Москвича», по три модели Evolute и Voyah, две модели Sollers, электрокроссовер UMO 5, а теперь также три автомобиля Haval и один Tenet.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Аналогичный принцип действует при осуществлении госзакупок. Во-вторых, в список включают модели, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 года по март 2025 года.

До этого — в начале марта — перечень пополнили «Москвичи» М70 и М90, UMO 5 и Sollers SF1. После этого Минпромторг опубликовал финальный список.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании такси.

 
