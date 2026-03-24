Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Семенович вспомнила, как получила рану во время драки на выступлении

Певица Семенович рассказала, что мужчины устроили драку во время ее выступления
ТНТ

Певица Анна Семенович рассказала «Пятому каналу», что однажды незнакомцы устроили драку во время ее выступления на корпоративе.

По словам Семенович, двое мужчин пытались схватить ее и увести куда-то со сцены. Когда охранник остановил это, незнакомцы начали драться между собой. В результате потасовки певице поранили ногу.

«На меня упал барабан. Это была катастрофа», — поделилась артистка.

Семенович считает, что этих мужчин стоило оштрафовать, чтобы все четко понимали, что так делать нельзя.

«Мы же не лезем, например, к хирургу, который оперирует. Пьяные же люди не лезут к нему в операционную или, например, сидит человек, бухгалтер, разбирает отчеты. Люди же с улицы не прибегают пьяные, не начинают бухгалтеру отчеты мешать делать», — заявила певица.

Семенович также поддержала певицу Славу после сорванного концерта в Пензе. Она подчеркнула, что артисты — такие люди, как и все, и у них тоже случаются проблемы с ментальным и физическим здоровьем.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

Ранее Семенович отказалась от шубы в защиту животных.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
