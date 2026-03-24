Семенович вспомнила, как получила рану во время драки на выступлении

Певица Анна Семенович рассказала «Пятому каналу», что однажды незнакомцы устроили драку во время ее выступления на корпоративе.

По словам Семенович, двое мужчин пытались схватить ее и увести куда-то со сцены. Когда охранник остановил это, незнакомцы начали драться между собой. В результате потасовки певице поранили ногу.

«На меня упал барабан. Это была катастрофа», — поделилась артистка.

Семенович считает, что этих мужчин стоило оштрафовать, чтобы все четко понимали, что так делать нельзя.

«Мы же не лезем, например, к хирургу, который оперирует. Пьяные же люди не лезут к нему в операционную или, например, сидит человек, бухгалтер, разбирает отчеты. Люди же с улицы не прибегают пьяные, не начинают бухгалтеру отчеты мешать делать», — заявила певица.

Семенович также поддержала певицу Славу после сорванного концерта в Пензе. Она подчеркнула, что артисты — такие люди, как и все, и у них тоже случаются проблемы с ментальным и физическим здоровьем.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

