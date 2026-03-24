Петербургский аэропорт приостанавливал работу

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Александр Гальперин/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По ее информации, что соответствующие меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 24 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник над регионом.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала специальной военной операции на Украине. По данным Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов. В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.

 
