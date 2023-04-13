«Любит наш народ...»: Сергею Шнурову — 50

13 апреля российский музыкант Сергей Шнуров отмечает свой 50-й день рождения. Он родился в 1973 году в Ленинграде в семье инженеров. Еще в детстве Сергей увлекался рок-музыкой и ходил в музыкальную школу, но в 1990-х поступил в Ленинградской инженерно-строительный институт, потом — на философский факультет Теологического института. Он так и не окончил учебу там, в итоге получив диплом реставратора произведений из дерева в реставрационном лицее.

До «Ленинграда» Шнуров перепробовал множество профессий, играл в хардкор-рэп-группе «Алкорепица» и панк-группе «Ухо Ван Гога». В 1997 году основал «Ленинград» и стал автором большинства ее композиций. Группа получила широкую известность за эпатажные песни с большим количеством нецензурной лексики.

26 сентября 2008 года Шнуров с тремя участниками группы «Ленинград» основал группу «Рубль», а 25 декабря было объявлено о распаде «Ленинграда». В тот же день музыканты опубликовали на своем официальном сайте ссылки на 27 песен в формате mp3 и пост «Сделай сам альбом группы «Рубль». Рекомендуемое количество треков — 13. Порядок песен по личному усмотрению. Пиратское распространение приветствуется.»

Однако в 2010 году «Ленинград» снова выпустил клипы и провели два аншлаговых концерта. Выпущенный в 2016 году клип на песню «Экспонат» к 2023 году посмотрели 198 млн человек на YouTube, а группа получила за композицию «Золотой граммофон».

Шнуров также пробовал себя в качестве ведущего на телевидении и снимался в кино. На его счету более 30 ролей, в том числе в картинах «День выборов», «Generation П» и «Хардкор». Артист пробовал себя и в политике, в 2019 году вошел в состав общественного совета при комитете по культуре Госдумы, а в феврале 2020-го вступил в Партию роста.

В 2021 году музыкант представил свой новый музыкальный проект «Зоя». Он поделился, что продолжает писать тексты и сочинять мелодии просто потому, что «не может не писать».

Шнуров рассказал, что не собирается «пышно» праздновать 50-летие. «Я вообще не люблю, честно говоря, никакие ни юбилеи, ни праздники, поэтому и как-то отмечать особенно не собираюсь», — сказал артист в интервью ТАСС.