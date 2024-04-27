Суд арестовал еще одного сотрудника Минобороны России

Басманный суд города Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Филатов А.В. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — растрата в особо крупном размере», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на данный момент завершено.

Пока что не раскрывается, в чем конкретно обвиняется экс-сотрудник оборонного ведомства.

В материале отмечается, что в 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова.

Открытые декларации за период с 2016 по 2019 год раскрыли богатство замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. За этот период он вместе с супругой приобрел дом площадью более 1,5 тыс. квадратов, раритетный лимузин и несколько дорогих автомобилей. Сейчас Иванова обвиняют в преступном сговоре и получении взятки в особо крупном размере, суд наложил арест на его счета и отправил под стражу.

Ранее стали известны подробности морального и физического состояния Тимура Иванова в СИЗО.