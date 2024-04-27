ЦСКА обыграл «Спартак»

В матче 7 тура женской Суперлиги московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забила Габриэль Онгене из Камеруна.

Этот матч стал первым в истории среди женских футбольных команд ЦСКА и «Спартака».

В турнирной таблице женской Суперлиги ЦСКА занимает первое место, набрав 18 очков. Второе место занимает столичное «Динамо», имея в активе 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», набрав 13 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке, имея в активе десять баллов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила национальной команде Хорватии со счетом 0:1.

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч, был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее стало известно о симпатии УЕФА к России.