Промесу предсказали завершение карьеры

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес не должен избежать экстрадиции в Нидерланды, передает «РБ Спорт».

«Может ли Промес избежать экстрадиции в Нидерланды? По логике не должен. Но я не знаком с судебной системой Дубая. Поэтому трудно сказать точно. Но кажется, что он уже не вернется в футбол», — сказал Каптейнс.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее легенда «Спартака» призвал забыть о Квинси Промесе.