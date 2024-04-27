Евросоюз призвал власти РФ отменить решение по передаче некоторых активов

Евросоюз призывает власти России отменить решение передать российские активы итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», — говорится в документе.
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних структур компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление.
Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение «Газпрома».
Ранее Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков «Балтики».