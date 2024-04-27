ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел села», — написал он.

Согласно информации губернатора, пострадавших не зафиксировано, но частично повреждены трактор, бульдозер и легковая машина.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заключил глава области.

Некоторое время назад Богомаз заявил, что ВСУ атаковали жителей села Курковичи в Стародубском районе при помощи беспилотника. Отмечается, что в результате атаки пострадали четыре человека. Одним из них был 14-летний ребенок.

До этого украинские войска обстреляли поселок Суземка, административный центр Суземского района Брянской области.

Ранее было опубликовано видео задержания диверсанта, готовившего теракт в Брянске.