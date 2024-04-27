В Госдуме предложили расширить права полиции по поводу иностранцев

Депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому полиция и пограничные органы получат полномочия по принятию решений об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Подобное нововведение должно обеспечить сокращение временных и финансовых затрат, которые связаны с доставлением иностранных граждан в суды, а также даст возможность оперативно удалять с территории страны иностранцев, нарушивших законодательство.

До этого депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции.

Также предлагается сократить предельный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого периода в рамках одного календарного года.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.