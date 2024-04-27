Под Самарой произошла авария с участием грузовика

В Самарской области в результате автомобильной аварии с участием фуры и легковой машины погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, инцидент случился на 29-м км автотрассы А-300 «Самара-Большая Черниговка — Граница с Республикой Казахстан». По предварительным данным, водитель легкового авто Renault Logan при выезде на трассу не пропустил грузовик марки Howo, в результате чего машины столкнулись и фура опрокинулась.

«На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля», — отмечается в публикации.

В настоящее время прокуратура и правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.

До этого машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗом» на трассе «Екатеринбург — Тюмень». В результате произошедшего пострадали пять человек — пациент и водитель скорой помощи, а также трое медицинских работников.

Ранее сообщалось, что россияне опасаются оформлять ДТП без ГИБДД по европротоколу.