Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Самарой произошла авария с участием грузовика

В Самарской области четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком

В Самарской области в результате автомобильной аварии с участием фуры и легковой машины погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, инцидент случился на 29-м км автотрассы А-300 «Самара-Большая Черниговка — Граница с Республикой Казахстан». По предварительным данным, водитель легкового авто Renault Logan при выезде на трассу не пропустил грузовик марки Howo, в результате чего машины столкнулись и фура опрокинулась.

«На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля», — отмечается в публикации.

В настоящее время прокуратура и правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.

До этого машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗом» на трассе «ЕкатеринбургТюмень». В результате произошедшего пострадали пять человек — пациент и водитель скорой помощи, а также трое медицинских работников.

Ранее сообщалось, что россияне опасаются оформлять ДТП без ГИБДД по европротоколу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами