Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины однозначно предрешена. Ролик с отрезком интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В публикации он отметил, что видео анонсирует новый выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», который должен выйти в эфир в воскресенье, 28 апреля.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в вопросе возможности переговоров с Киевом, поскольку украинская сторона де-юре отвергает возможность диалога с Москвой.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Газета The Economist писала, что армия России с легкостью добирается до позиций Вооруженных сил Украины, поскольку они не в силах дать отпор.

17 апреля депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Украине следует начать переговоры о заключении мира с Россией как можно скорее, так как положение Киева с каждым днем ухудшается.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.