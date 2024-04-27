Экс-игрок «Спартака» не исключил того, что Слишкович останется тренировать команду

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин не исключил того, что тренер команды Владимир Слишкович останется в команде на следующий сезон, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если тренер нашел контакт с игроками, и это дает результат, команда за него играет и борется, какой смысл его убирать? Не исключаю, что его оставят на следующий сезон», — сказал Гладилин.

Под управлением Слишковича «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, вылетев в Путь регионов, обыграл в матче Российский премьер-лиги «Ростов» (5:1), а затем в еще одной игре РПЛ против ЦСКА разошелся с соперником нулевой ничьей.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 39 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На втором месте располагается «Краснодар», имея в активе 49 баллов.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Слишковича остаться главным тренером «Спартака».