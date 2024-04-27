Кулеба подвергся критике за слова об отсутствии у Киева плана Б

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что подвергся критике за слова об отсутствии у Украины плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

«Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы Б», — сказал он.

Министр отметил, что наличие плана Б означало бы, что он будет конечным результатом, но это не «спасет Украину».

15 марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что если США откажутся помогать Украине, Киев будет действовать по «плану Б» — обратится за помощью к странам «Большой семерки» (G7).

После Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США и надеется реализовать имеющийся план А.

25 апреля издание «Страна.ua» писало, что глава МИД Украины фактически назвал всех военнообязанных, находящихся за границей, предателями.

Ранее Украина и США заключили договор об отсрочке выплат по государственному долгу.