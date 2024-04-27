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Сенат Мексики одобрил наказание за терапию для смены пола

Сенат Мексики одобрил наказание в виде лишения свободы за терапию для смены пола

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Сенат Мексики одобрил лишение свободы от двух до шести лет для тех, кто проводит конверсионную терапию для смены пола. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал верхней палаты мексиканского конгресса.

«Сенат утвердил наказание для тех, кто применяет конверсионную терапию по смене пола, в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет», — говорится в заявлении.

Также предлагается ввести штрафы в размере от одной до двух тысяч условных единиц.

Наказание будет применимо ко всем, кто осуществляет, применяет, распространяет, принуждает или финансирует любой способ изменения сексуальной ориентации, а также идентичности или гендерного самовыражения человека.

Отмечается, что если речь идет о конверсионной терапии в отношении детей, подростков, а также лиц с ограниченными возможностями, то наказание предлагается ужесточить в два раза.

Одобренный в сенате документ будет направлен на рассмотрение правительства страны.

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