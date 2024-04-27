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Губерниев предположил, почему прервался гимн России на ЧЕ по боксу

Губерниев об остановке гимна России на ЧЕ по боксу: может, сломалась кнопка Play

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент, который произошел на чемпионате Европы по боксу, когда во время церемонии награждения Юлии Чумгалаковой прервался российский гимн, передает «Советский спорт».

«Я не знаю причину, почему прервался гимн. Может, у них сломалась кнопка Play. Все что угодно может быть», — сказал Губерниев.

На чемпионате Европы по боксу россияне выступают под национальным флагом, а в их честь играет гимн.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее Чумгалакова высказалась об инциденте с гимном России.

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