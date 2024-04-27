Экс-тренер «Зенита» заявил, что клуб может проиграть «Динамо»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) может обыграть сине-бело-голубых, передает «Чемпионат».

«Зенит» может проиграть «Динамо». Личка знает, как обыгрывать «Зенит», и Марцел захочет это сделать. Но тем не менее я считаю, что «Зенит» будет чемпионом», — сказал Петржела.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в рамках чемпионата России. Команды выйдут на поле в 19.15 по московскому времени.

После 25 туров подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в чемпионате. У сине-бело-голубых 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре калининградскую «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее стала известна задача «Динамо» на оставшуюся часть сезона РПЛ.