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Президент ФСГР объяснил удаление элементов с именами российских спортсменов

Глава ФСГР Титов об удалении элементов с именами россиянок: это не шаг против РФ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал ситуацию с удалением из правил элементов, которые носят элементы россиян, передает «Спорт-Экспресс».

«Я меньше всего хотел бы, чтобы это понимали как антироссийский шаг. Элементы сложные, удаление их направлено на упрощение правил. Элементы останутся в истории. Их нельзя будет делать», — сказал Титов.

Из правил нового олимпийского цикла убрали три элемента, которые названы в честь Зарины Гизикововой, а также вращение Дарьи Трубниковой и баланс Ольги Капрановой. Еще из списка убрали вращение азербайджанки Алии Гараевой.

В списке остались элементы, которые назвали в честь Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой, Евгении Канаевой, Алины Кабаевой и Лалы Крамаренко.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее гимнастка Каролина Севастьянова рассказала о проблемах из-за рождения в Киеве.

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