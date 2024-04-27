Получившему условный срок в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище

Участнику специальной военной операции (СВО), гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу предоставят временное убежище на территории России. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«У Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории РФ», — указывается в публикации.

Согласно ее информации, при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче мужчине российского гражданства.

В сообщении отмечается, что еще до начала СВО Кубанычбек проживал в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он в качестве добровольца направился в зону боевых действий на Украину. Позднее вернулся из-за болезни своего отца в Киргизию, где был подвергнут уголовному преследованию по статье «Наемничество» и осужден на семь лет условно.

До этого МИД Киргизии опроверг информацию о том, что задержанного в России гражданина республики заставляют отправиться на СВО.

Ранее в Киргизии призвали граждан остерегаться попыток вербовки.