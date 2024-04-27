В МИД России рассказали о принимаемых мерах на КПП через границу

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения ситуации на пунктах пропуска пересечения границы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, представители правоохранительных органов проводят более тщательные проверки иностранных граждан в рамках активизации мер по профилактике терроризма.

Она подчеркнула, что из-за этого на КПП через госграницу РФ, а также в аэропортах наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля.

До этого эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы во въезде в Россию.

Напомним, СМИ сообщали о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Утверждается, что некоторые из них стояли в очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что торговля Таджикистана с Россией резко выросла.