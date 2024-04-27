«У меня покатились слезы»: российская боксерша рассказала об инциденте с гимном на ЧЕ

Россиянка Юлия Чумгалакова рассказала о своих эмоциях от технического сбоя на чемпионате Европы по боксу, из-за которого во время награждения отключился гимн России, передает «Матч ТВ».

«Было неприятно, но я не растерялась — продолжила петь гимн. У меня была очень хорошая поддержка на трибунах, все пели. И от этого у меня покатились слезы», — рассказала Чумгалакова.

Организаторы соревнований объяснили, что гимн отключился из-за технической ошибки. Спортсмены и болельщики допели гимн без музыки.

На чемпионате Европы по боксу, который проходит в Белграде, россияне выступают под национальным флагом, а в их честь играет гимн.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее Тим Цзю заявил, что у него почти пропало зрение в проигранном бою.