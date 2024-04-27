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МИД Таджикистана рекомендует своим гражданам не посещать Россию

МИД Таджикистана призвал своих граждан временно не посещать Россию

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что гражданам Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок на территорию РФ на всех видах транспорта без острой необходимости.

До этого эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы со въездом в Россию.

Также он не подтвердил информацию об отъезде граждан Таджикистана из России. По его словам, количество мигрантов в стране сохраняется примерно на одном уровне, на рынке труда не наблюдается резкого оттока людей.

Напомним, СМИ сообщали о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Утверждается, что некоторые из них стояли в очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что торговля Таджикистана с Россией резко выросла.

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