Пушилин поручил упразднить министерство информации ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства информации ДНР до 1 августа 2024 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

«Постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики», — говорится в указе.

В документе поясняется, что решение принято с связи с вхождением ДНР в состав России.

Кроме этого, Пушилин поручил региональному правительству создать ликвидационную комиссию и обеспечить передачу всех архивных документов ликвидируемого ведомства исполнительному органу.

25 апреля глава ДНР принял решение освободить от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова.

До этого Пушилин освободил Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя. Пушилин сегодня подписал соответствующий указ. Причина данного решения не называется. Моргун был назначен мэром Мариуполя 24 января 2023 года, сменив на посту Константина Иващенко.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.