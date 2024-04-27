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Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году

Росстат: уровень бедности в РФ в 2023 году составил 8,5%

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Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные статистической службы.

В публикации отмечается, что по предварительной оценке, которая была опубликована в марте, уровень бедности в прошлом году составил 9,3%.

«Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по России в 2023 году составила 8,5%. По сравнению с окончательными данными 2022 года снижение составило 0,5 п. п.» — говорится в сообщении.

Также ведомство уточнило динамику уровня бедности с 2012 по 2022 годы с учетом данных Всероссийской переписи населения. Так, оценка уровня бедности в 2022 году снизилась с 9,8% до 9,0%.

Кроме этого, в Росстате заявили, что безработица снизилась до нового исторического минимума в 2,7%.

До этого президент Владимир Путин заявил, что безработица в РФ держится на уровне ниже 3%, она снизилась в том числе среди молодежи.

Ранее Минтруд отверг слова о конце эпохи низких зарплат в России.

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