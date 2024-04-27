МИД разъяснил информацию о «застрявших» авто на границе России и Казахстана

Сложности с переходом сухопутной границы России и Казахстана зарубежными гражданами вызваны повышенными мерами безопасности из-за сохранения террористической угрозы. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам Захаровой, режим повышенной безопасности сохраняется после масштабного теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». Она также подчеркнула, что проверочные мероприятия на пунктах пограничного контроля проводятся «вне зависимости от гражданства пересекающих границу».

«Информация в сообщениях СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена», — отмечается в публикации.

Согласно информации ведомства, общее число застрявших в пробке автомобилей не превышает 30.

«Приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста», — указала представитель МИД.

Перед этим Казахстан восстановил работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией.

Ранее около 300 фур застряли в заторе на границе России и Казахстана.