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«Никто не играл так прекрасно». Фотографии Сергея Рахманинова до и после эмиграции

1 апреля 1873 года в Новгородской губернии, близ Старой Руссы в дворянской семье родился Сергей Рахманинов – в будущем один из знаковых русских музыкантов ХХ века. Рахманинов был не только композитором, но и пианистом-виртуозом, а также дирижером. Слава пришла к нему еще в России, когда он преподавал в музыкальных институтах в Москве и Петербурге, работал вторым дирижером в Московской русской частной опере Саввы Мамонтова. Талант Рахманинова очень ценил Петр Чайковский, который порекомендовал две оперы молодого музыканта в Большой театр. Тогда же Рахманинов близко дружил с певцом Федором Шаляпиным, их дружба продолжится и после эмиграции.

После революции 1918 года Рахманинов уехал сначала в Норвегию, а затем в США. Первые годы, почти десять лет, его одолевал творческий кризис – новых значительных произведений не было. До своей кончины в 1943 году он написал всего шесть произведений, которые, тем не менее, принадлежат к вершинам русской и мировой музыки. Отрицательно относясь к советской власти, музыкант тосковал по утраченной родине, и в годы Второй мировой войны он дал в США несколько концертов, анонимно отправив весь денежный сбор в фонд Красной армии.

Последние выступления Рахманинов дал незадолго до смерти. Английский музыковед Эрнст Ньюмен вспоминал: «Медленно и понуро он вышел на эстраду; печальным взором окинул переполненный зал; поклонился со сдержанным достоинством, повернулся к роялю с видом осужденного на пытку, сел... и полилась такая музыка, что по сравнению с ней все остальные пианисты показались второстепенными. Ни теперь, ни прежде никто никогда не играл так прекрасно».

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